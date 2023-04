Kloten ZH: Messerstecherei an der Osterchilbi – 16-Jähriger verletzt

Messerstecherei an der Osterchilbi in Kloten (Symbolbild).

An der Osterchilbi in Kloten kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

Seit letztem Samstag findet auf dem Klotener Stadtplatz die Osterchilbi statt. Am Montagnachmittag kam es laut einem News-Scout allerdings zu einem verhängnisvollen Zwischenfall: «Eine Gruppe Jugendlicher hatte nichts besseres im Sinn, als inmitten einer Menschenmenge Pfefferspray zu versprühen.» Als eine gleichaltrige Person ihren Unmut geäussert habe, sei dieser zur Zielscheibe der Gruppe geworden. «Es kam zu einem Streit, einer der Jugendlichen hat dann das Messer gezückt und auf den Jugendlichen eingestochen», so der News-Scout. «Er hatte eine grosse Schnittwunde am Oberarm.»

Dass zwei Jugendliche aufeinander losgegangen sind, berichtet auch eine Leserin, die am Montag mit ihren Kindern die Osterchilbi besuchte: «Einer der Jugendlichen wollte dem anderen in den Hals stechen, das spätere Opfer hat allerdings instinktiv den Arm gehoben – so konnte er sich wohl retten.» Am Boden habe sich aber eine grosse Blutlache gebildet. «Dass so etwas an unserer Chilbi passieren kann, ist schon extrem bedauerlich.»