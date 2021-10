Polizei sucht Zeugen – Messerstecherei in Thun – ein Mann im Spital, ein Verdächtiger verhaftet

In der Nacht auf Sonntag kam es um ca. 00.45 Uhr in der Thuner Innenstadt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Die ausgerückte Polizei traf danach vor dem Coop City Kyburg auf eine Gruppe von vier Männern im Alter zwischen 35 und 56 Jahren. Die Stimmung sei aufgeheizt gewesen, wie die Kapo Bern in einer Mitteilung schreibt. Einer der Männer sei verletzt gewesen – nach ersten Erkenntnissen mit einem Messer – und durch die Polizei erstversorgt und danach ins Spital gebracht worden.