Problemfälle bei PSG – Messi heftig in der Kritik – Sergio Ramos schon bald arbeitslos?

Lionel Messi kann bisher nur in der Champions League überzeugen.

Messi kann bei PSG in der Ligue 1 noch nicht überzeugen.

Das Talent von Lionel Messi ist unbestritten, dennoch kann der argentinische Superstar in der Ligue 1 noch überhaupt nicht überzeugen. Nun kommt es für Messi aber noch schlimmer, denn er wird von den französischen Medien, wie aber auch vom eigenen Boss scharf kritisiert.

Im Freitagsspiel der Ligue 1 gewann Paris Saint-Germain gegen den amtierenden Meister aus Lille mit 2:1. Messi hatte aber keinen Anteil am Erfolg von PSG. Denn der Stürmer wurde wegen einer «Vorsichtsmassnahme» in der Pause von Trainer Mauricio Pochettino ausgewechselt. Danach drehte das Pariser Star-Ensemble ohne Messi noch das Spiel. Nach der Partie gab es für seine Leistung von «L’Équipe» eine Note 3 – 10 ist die Bestnote. Die französische Zeitung «Le Figaro» fand ebenfalls keine netten Worte für den Einsatz des Argentiniers. «Es waren 45 Minuten, die seines legendären Talents unwürdig waren. Er war unpräzise vor dem Tor und in seinen Pässen.»