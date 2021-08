In einer Autokolonne verliess Lionel Messi mit seiner Familie das Anwesen in Castelldefels, aus dem Flieger nach Paris postete seine Ehefrau ein Foto des Pärchens auf dem Weg in ein neues «Abenteuer». Unter riesigem Rummel begann am Dienstag das Kapitel Paris Saint-Germain für den sechsmaligen Weltfussballer. Nur 48 Stunden nach seinem Tränen-Abschied vom FC Barcelona versetzte die Ankunft Fussball-Frankreich in Ekstase, während ein riesiges Abbild von Messis Antlitz vom legendären Stadion Camp Nou entfernt wurde.