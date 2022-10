Klima-Kritik: Lionel Messi erhitzt mit 13-Millionen-Jet die Gemüter der Fans

Grosser Wirbel um Lionel Messi. Der argentinische Superstar soll mit seinem Privatjet in drei Monaten soviel CO2 ausstossen wie ein durchschnittlicher Franzose in 150 Jahren.

Mbappé lacht sich krumm ab Journalisten-Frage. SRF

Darum gehts Lionel Messi steht wegen seiner Fliegerei im Privatjet in der Kritik.

Der argentinische Superstar soll mit seinem Flugzeug 1502 Tonnen CO2 in drei Monaten verursacht haben.

Zuvor sorgte bereits ein Auftritt von Kylian Mbappé und PSG-Trainer Christophe Galtier für negative Schlagzeilen.

Erst vor wenigen Wochen sorgte PSG mit einer denkwürdigen Pressekonferenz für grosse Schlagzeilen, als sich Christophe Galtier über eine Journalistenfrage lustig machte. Ein Medienvertreter wollte zuvor von dem Pariser Trainer wissen, warum der französische Meister mit dem Flugzeug anstatt mit dem Zug an ein nahe gelegenes Auswärtsspiel in Nantes reiste. Auch Stürmerstar Kylian Mbappé brach bei der Frage nach einem kurzen Blick von Galtier in Gelächter aus.

Für neuen Wirbel in der wenig vorbildhaften Haltung in Sachen Umweltschutz der PSG sorgt nun ausgerechnet der siebenfache Ballon d’Or Gewinner Lionel Messi. Gemäss «l’Équipe» soll der geleaste Privatjet des Argentiniers zwischen dem 1. Juni und dem 31. August dieses Jahres nämlich ganze 52 Mal benutzt worden sein.

Die Fussball-Ikone selbst und seine Familie sollen in den drei Monaten total 368 Stunden lang in der Luft gesessen sein und setzten dabei 1502 Tonnen CO2 frei. Eine Anzahl Emissionen, die ein durchschnittlicher Franzose in 150 Jahren ausstossen würde. Möglich ist auch, das neben den Messis noch andere Menschen den Jet benutzten. Genauere Informationen dazu sind bisher nicht bekannt.

13 Millionen teurer Jet

Das Flugzeug, mit dem die Messis ihre zahlreichen Trips in die alte Heimat nach Barcelona oder Ferien-Destinationen wie Ibiza und Mykonos unternehmen, ist kein gewöhnliches. Rund 13 Millionen Franken soll der Luxusjet kosten, der eigens von einer Firma in Argentinien hergestellt wurde.

Accessoires wie eine eigene Küche, zwei Badezimmer und Sitzplätze für 16 Personen sorgen für den grössten Komfort beim Fliegen. Details wie Messis Trikotnummer 10 am Heck und den Vornamen von Messi und seiner Familie auf den Stufen bei der ausrollbaren Treppe zum Flugzeug runden das extravagante Äussere des Fliegers ab. Messi selber soll den Jet nicht gekauft, sondern lediglich geleast haben.

«Haben Ronaldo-Fans alle Scham verloren?»

Dennoch sorgt die Fliegerei des mehrfachen Weltfussballers für grossen Wirbel im Netz. Neben Kritik am umweltverschmutzenden Verhalten des Argentiniers gibt es auch relativierende Kommentare. «Ist Messi plötzlich der einzige Fussballer, der im Privatjet herumfliegt?», fragt ein User auf Twitter rhetorisch. Ein anderer wettert: «Haben denn die Ronaldo-Fans alle Scham und Hoffnung verloren, dass sie ihn wegen seines Flugzeugs kritisieren?».

Neben PSG reisen gemäss «l’Équipe» auch die anderen Teams für ihre Auswärtsreisen in der Ligue 1 in der Regel per Privatjet. Auch in anderen Sportarten wie im Tennis nutzten die Superstars immer wieder private Flugzeuge wie zuletzt beim Laver Cup in London, wo ein Klima-Aktivist sich im Vorfeld der grossen Federer-Abschiedsshow beim Spiel von Stefanos Tsitsipas gegen Diego Schwartzman selber anzündete, um gegen die Nutzung der Privatjets zu demonstrieren.

Was hältst du von Messis Fliegerei? Das ist ein Skandal. Unfassbar, dass Messi so viel per Privatjet fliegt. Nicht gut, aber das machen ja andere Profi-Fussballer auch. Spielt keine Rolle, Hauptsache Messi schiesst fleissig Tore.