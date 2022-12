Andries Noppert : «Messi ist auch nur ein Mensch» – die verrückte Geschichte des Oranje-Goalies

Vor zwei Jahren stand seine Karriere vor dem Aus. Nun könnte er seine Nation in den WM-Halbfinal hexen: Eine Geschichte, wie die des Niederlande-Goalies, kann nur der Fussball schreiben.

Nun kämpft er mit der Oranje gegen Messi & Co. um den Einzug in den WM-Halbfinal.

Noch vor kurzer Zeit wurde ihm angeraten, die Goalie-Handschuhe an den Nagel zu hängen.

Was für eine Geschichte! Noch 2019 und 2020 erhielt der Torwart Andries Noppert bei zwei Zweitliga-Clubs keinen neuen Vertrag mehr. Weder Calcio Foggia in Italien noch der FC Dordrecht in den Niederlanden wollte ihn behalten. Nopperts Eltern rieten ihm damals, sich bei der Polizei zu bewerben.