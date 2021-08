Lionel Messi ist da – des Gegners Sohn posiert mit dem Superstar

Goalie wird zum Fan : Messi-Premiere und der Gegner bringt sein Kind für Fotos auf den Platz

Lionel Messi hat sein erstes Spiel für Paris hinter sich. Das gilt es zu feiern – das dachte auch der gegnerische Goalie und bat um ein Foto.

Am Sonntagabend war es endlich soweit: Es kam zur weltweit erwarteten Premiere von Lionel Messi für seinen neuen Arbeitgeber Paris Saint-Germain. Zuerst sass der argentinische Superstar auf der Bank und schaute zu, wie sein neuer Teamkollege Kylian Mbappé beim Auswärtsspiel gegen Reims (2:0) einen Doppelpack erzielte. In der 66. Minute hatte das Warten ein Ende: Messi wurde für Neymar eingewechselt und selbst die Fans im gegnerischen Stadion hiessen den Argentinier mit «Messi, Messi!»-Sprechchören in der Ligue 1 willkommen. Viele Akzente konnte der 34-Jährige nicht mehr setzen, wurde lediglich noch einige Male gefoult.

Nach dem Schlusspfiff kam es zu einer ungewohnten Szene. Denn nicht nur die Fans, auch die Spieler der gegnerischen Mannschaft waren vom neuen Paris-Superstar begeistert. So sehr, dass mehrere mit Foto-Wünschen an ihn herantraten. Reims-Goalie Predrag Rajkovic drückte Messi sogar seinen Sohn in die Arme. Messi liess sich nicht lange bitten und machte mit. Vom Foto her zu urteilen war Rajkovics Sohn mässig begeistert, Bekanntschaft mit dem Argentinier gemacht zu haben.