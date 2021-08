Kein neuer Vertrag - Jetzt live – Barca-Präsident Laporta spricht über Messi-Abgang

Emotionale Abschiedsbotschaft in den sozialen Medien? Rührendes Zitat in der Barcelona-Medienmitteilung? Nichts. Der Superstar schweigt zur Nachricht, die am Donnerstagabend die Fussballwelt erschüttert hat. Ein Zeichen, dass die geplatzte Vertragsverlängerung wohl auch für den 34-jährigen Argentinier überraschend kam.