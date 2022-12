20 Minuten in Buenos Aires: «Messi soll einen schönen Abschluss seiner Karriere haben»

Der 21-jährige Elias ist Messi und seinem Team dankbar, für das, was sie geleistet haben. Nancy hingegen wäre enttäuscht, wenn Argentinien am Sonntag verliert.

In Argentinien hoffen die Menschen auf ein Sieg – sie wünschen es aber vor allem Lionel Messi.

Die argentinische Nationalmannschaft überzeugt bei der WM in Katar mit ihren überragenden Superstars.

Diese WM ist für die Menschen in Argentinien aussergewöhnlich – angefangen beim Wetter, denn umgekehrt als in Europa, dürfen die Argentinier und Argentinierinnen erstmals bei sommerlichen Temperaturen die Siege ihrer Mannschaft feiern. Und was für eine Mannschaft! Tapfer und mit viel Herzblut, wie man sie selten seit den 80er Jahren, als Diego Maradona noch die legendäre Rückennummer 10 trug, nicht mehr erlebt hatte.