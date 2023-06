Inter Miami: Alles was man zum Lionel-Messi-Wechsel wissen muss

1 / 7 In Miami ist die Vorfreude auf Messi gross. AFP Der Argentinier wechselt in die USA. AFP Bei Inter Miami trifft er auf zwei ehemalige Super-League-Stürmer. Getty Images

Lionel Messi – darum gehts Lionel Messi hat einen neuen Club.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Wechsel in die USA.

Bei Miami trifft er auf zwei ehemalige Super-League-Spieler.

Was bedeutet der Wechsel für Inter Miami und die Fans?

Innert kürzester Zeit nach Bekanntgabe des Wechsels stiegen die Follower-Zahlen auf Instagram in die Höhe. Während vor der Bekanntgabe des Transfers noch eine Million dem Team aus Florida folgten, sind es mittlerweile bereits 4,6 Millionen (Stand 8. Juni um 10.30 Uhr). Für die Fans heisst es auch: Man muss deutlich mehr Geld für Tickets bezahlen. Als Beispiel: Vor Messi kostete ein Ticket gegen New York Red Bull am 26. August 30 Franken. Nun ist das billigste Billett über 500 Franken wert. Auch bei den gegnerischen Teams steigen die Preise.

Wann läuft Messi zum ersten Mal für Miami auf?

Die letzten Vertragsdetails müssen noch geklärt werden, sagte Messi in einem Interview. Doch es steht kaum noch was im Weg. Das Transferfenster in den USA öffnet sich am 5. Juli. Am 8. und 15. Juli spielt Inter Miami auswärts im Leagues Cup. Man vermutet, dass Messi aber erstmals beim Heimspiel gegen Cruz Azul am 27. Juli aufläuft.

Wer sind die Teamkollegen von Messi?

Die beiden Toptorschützen von Miami haben eine Schweizer Vergangenheit. Zum einen wäre da Josef Martinez, der mit Thun und YB in der Super League für Furore sorgte und auch schon zum besten Spieler der MLS gewählt wurde. Zum anderen steht Leonardo Campana bei Inter Miami unter Vertrag. Dieser machte sich als Leihspieler von Wolverhamptom bei GC mehr oder weniger einen Namen. Der Mannschaft läuft es in dieser Saison aber noch nicht. Man steht am Ende der Tabelle. Dicht hinter Chicago mit Xherdan Shaqiri.

Wechseln alte Bekannte mit Messi?

Die Gerüchte häufen sich, dass Inter Miami ebenfalls an Messi-Freunden baggern soll. Darunter sind Sergio Busquets, Jordi Alba und Luis Suárez. Das Problem: Als MLS-Team darf man nur drei Spieler im Team haben, die über der Lohngrenze sind. Einige Spieler müssen also Platz machen.

Wie sieht das Stadion aus?

Eigentlich nicht Messi-tauglich. 18’000 Fans passen ins Drive Pink Stadium. Es ist eigentlich nur eine Übergangslösung. Nicht umsonst meinte Goalie Nick Marsman zuletzt: «Wir haben ein temporäres Stadion, wo die Leute einfach auf den Platz spazieren können. Es gibt keine Sicherheitstore und wir verlassen das Stadion ohne Sicherheitskräfte.»

So sieht das Stadion von Inter Miami aus. Inter Miami

Warum nicht Saudiarabien?

Messi hat den Entscheid zum Wechsel laut eigenen Angaben zum Wohl seiner Familie getroffen. Die letzten beiden Jahre waren familiär schlimm, gibt Messi zu. Für ihn ging es nie um Geld. «Wenn dem so wäre, wäre ich nach Saudiarabien gewechselt. Es scheint, als wäre dort eine Menge Geld zu holen gewesen», so der Weltmeister.

