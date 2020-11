Geht Barça nun pleite? : Messi und Co. lehnen Gehaltsverzicht ab

Der FC Barcelona konnte sich mit seinen Spielern nicht auf einen Lohnverzicht einigen. Dem Club droht damit weiterhin der Konkurs.

Spieler und Club streben deshalb einen Kompromiss an.

Vor einer Woche wurde die mehr als angespannte finanzielle Lage des FC Barcelona bekannt: 190 Millionen Euro müssen eingespart werden. Gelingt dies nicht, geht der Traditionsclub im Januar pleite. Deshalb war der Verein an die Spieler herangetreten, schlug den Profis um Superstar Lionel Messi einen Gehaltsverzicht von 30 Prozent vor, um das Überleben des Clubs zu sichern. So könnte Barça die 190 Millionen Euro aufbringen. Doch die selbst gesetzte Frist ist am Donnerstag verstrichen. Eine Einigung gab es nicht.