Der FC Barcelona konnte am Abend beim FC Granada antreten und gewann dank der Tore von Lionel Messi und Antoine Griezman mit 4:0. Messi traf in der 35. und 42. Minute, der Franzose in der 12. und 63. Bei den Gastgebern sah der erst zur zweiten Halbzeit eingewechselte Jesus Vallejo wegen einer Notbremse die Rote Karte.