Nach WM-Titel: Messi unterschreibt Trikot – St. Galler Laden verkauft es

Amir Mouradi möchte es verkaufen und das erhaltene Geld ohne Gewinn an eine gemeinnützige Organisation spenden.

Jetzt verkauft er es in seiner Boutique und die Nachfrage danach ist gross.

Amir Mouradi und seine Frau Asia Razai, gemeinsame Geschäftsführer der First & Second Hand Boutique St. Gallen, hatten grosses Glück. Kurz vor der WM ergatterten sie ein signiertes Lionel-Messi-Trikot im Fifa-Museum . «Es war noch das letzte Exemplar und ich bin ein Fan von exklusiven Dingen», sagt Mouradi. Das Trikot hatte Messi bei der Ankündigung der neuen Trikot-Kollektion der Nationalmannschaft unterschrieben. Besonders: Der Finalsieg war das letzte WM-Spiel des Argentiniers.

Eines wurde auf Messis Instagram-Account verlost und weitere wurden dem Fifa-Museum zugestellt. Spätestens im Final war dem Geschäftsführer und seiner Frau klar, welches Glück sie hatten. «Wir sind extra mit Freunden nach St. Moritz GR gefahren, um das Finalspiel zu schauen», so Mouradi. Die Telefone im Geschäft laufen heiss. «Die Anzahl an Anfragen ist jetzt schon im hohen dreistelligen Bereich», sagt der Geschäftsführer. Selbst eine Anfrage aus Argentinien habe sie erreicht.

Der Gewinn wird gespendet

Er und seine Frau wollen etwas Gutes tun. «Wir haben uns entschieden, von den Einnahmen den Teil, der über die Selbstkosten hinausgeht, zu spenden», so Mouradi. Gespendet wird für ein Projekt einer gemeinnützigen Organisation, das bedürftige Kinder mit Wasser versorgt. «Natürlich wäre es schön, ein solches Exemplar zu behalten, aber Spenden gefällt uns besser», so das Paar. Es könnte schön was zusammenkommen: «Die Angebote liegen im fünfstelligen Bereich», sagte er zu Stgallen24.ch. Genaue Zahlen wollte er aber nicht nennen.