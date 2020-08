Echt oder Fake?

Messi verblüfft Fans mit Trickschuss

Lionel Messi kann gut mit Bällen umgehen, das ist bekannt. Aber mit Tennisbällen und Dosen? Ein Trickshot sorgt für Diskussionen.

Bereits im letzten Jahr zeigte Messi für Pepsi, was er so mit einem Ball und einer Getränkeflasche anfangen kann. Auch damals brachte er seine Anhänger zum Staunen. Und nicht wenige zweifelten die Echtheit des Videos an.