Argentinien statt Barcelona : Messi verlängert seine Ferien und verpasst Ligaspiel

Wieder bleibt er dem Trainingsauftakt fern: Nach der viertägigen Pause hat der argentinische Superstar von seinem Trainer Sonderurlaub erhalten.

Am Sonntagmorgen hat der FC Barcelona das Training wieder aufgenommen, am Dienstagabend (19.15 Uhr) findet das letzte Spiel des Jahres gegen Eibar statt. Wie schon in der Sommervorbereitung nicht von Anfang an dabei ist: Lionel Messi. Barças Superstar hat von Trainer Ronald Koeman die Erlaubnis erhalten, länger in Argentinien zu bleiben. Messi wird am Morgen nach der Eibar-Partie ins Training einsteigen, wie der Verein bestätigt.