Ende der Schlammschlacht? : Messi will einvernehmliche Trennung

Am Dienstag äusserte der Argentinier seinen Wechselwunsch. Ein hartnäckiger Präsident will Messis Verbleib erzwingen. Es soll aber alles friedlich ablaufen.

Messi geht auf Führungsriege zu

Barça-Boss Bartomeu stemmt sich gegen Transfer

Am Montag n immt Barça erstmals in der neuen Saison d as Training wieder auf. Messi wolle daran teilnehmen und bereits am Sonntag den Corona-Test im Trainingszentrum absolvieren.