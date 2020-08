Kommt es zu einer Schlammschlacht? : Messi will scheinbar Corona-Test verweigern

Am Dienstag äusserte der Argentinier seinen Wechselwunsch. Ein hartnäckiger Präsident will Messis aber Verbleib erzwingen, doch dieser wehrt sich.

Messi wird wohl nicht am Training teilnehmen

Fix ist: Am Montag n immt Barça d as Training wieder auf. Und am Sonntag müssen alle Spieler, die daran teilnehmen, einen Corona-Test im Trainingszentrum absolvieren. Nachdem es zunächst hiess, dass Messi auch kommen werde, berichteten am späten Samstagabend spanische Medien das Gegenteil. So habe der 33-Jährige seinem langjährigen Club angekündigt, er werde am Sonntag nicht zum Coronatest vor der ersten Einheit am Montag erscheinen. Demnach vertritt der sechsmalige Weltfussballer die Ansicht, eine Teilnahme stehe im Widerspruch zu seiner Kündigung.