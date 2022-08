Deutschland: Messie sitzt seit 19 Tagen auf Kran, weil Stadt seinen Abfall entsorgt hat

1 / 5 In Münster sitzt ein 58-Jähriger seit bald drei Wochen auf einem Baukran. (Symbolbild) Pixabay Der Mann leidet unter dem Messie-Syndrom und ärgert sich darüber, dass Stadtmitarbeitende zwei Einkaufswagen mit Abfall entsorgt haben. (Symbolbild) 20min/News-Scout Auch die Baufirma spürt den Protest. So könne auf der Baustelle nicht mehr gearbeitet werden und täglich würden Kosten von 25’000 Euro anfallen. (Symbolbild) Pixabay

Darum gehts Ein wütender Mann sitzt in Münster seit 19 Tagen auf einem Baukran.

Der als Messie bekannte 58-Jährige protestiert dagegen, dass Stadtbeamte einen Teil seines Mülls entsorgt haben.

Weil der Mann keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, kommt bei der Stadt eine Räumung des Krans zurzeit nicht infrage.

In Münster, im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, läuft seit mittlerweile 19 Tagen eine ungewöhnliche Protestaktion: Ein 58-Jähriger echauffiert sich laut «Bild» darüber, dass Mitarbeitende der städtischen Abfallentsorgung zwei Einkaufswagen mit Müll entsorgt haben sollen. Der wütende Mann sei als Messie bekannt. Personen mit dem Messie-Syndrom haben grosse Mühe damit, sich von Dingen zu trennen oder sie zu entsorgen, sodass sich die Gegenstände ansammeln und den Wohnraum vermüllen.



Am 25. Juli sei der Mann aus Protest auf einen riesigen Baukran in Münster geklettert. Und seitdem sitze er dort und mache keine Anstalten, wieder runterzukommen. Die Aktion soll der 58-Jährige gut geplant haben. So habe er einen Rucksack voller Proviant dabei. Wie die «Bild» weiter schreibt, habe der Mann jedoch bloss drei Flaschen Wasser eingepackt und trinke, seitdem die Flaschen leer sind, mittlerweile seinen eigenen Urin.

Zwangsräumung kommt vorerst nicht infrage

Aber nicht nur der Mann muss für seine Aktion leiden. Auch die Baufirma spürt den Protest. So könne auf der Baustelle nicht mehr gearbeitet werden und täglich fallen Kosten von 25’000 Euro an. Dazu komme noch, dass in Münster eine Strasse habe gesperrt werden müssen, was zu grossen Verkehrsbehinderungen führe.



Eine Zwangsräumung kommt bei der Stadt jedoch trotzdem nicht infrage. Dies, weil der Mann keine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Ausserdem handle es sich um Privatgrund und deshalb sei nicht die Polizei, sondern das Ordnungsamt der Stadt Münster für eine Räumung zuständig. Dort habe man aber einen anderen Fokus. «Unsere Aufgabe ist die Gefahrenabwehr», sagt Stadtsprecher Marc Geschonke gegenüber «Bild».

Man müsse verhindern, dass Bürger gefährdet werden. «Deshalb haben wir den Bereich abgesperrt und setzen einen Wachdienst ein», so Geschonke weiter. Eine Zwangsräumung durch Höhenretter der Feuerwehr komme derzeit nicht in Frage, «weil es zu gefährlich wäre», so der Sprecher weiter.