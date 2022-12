Internationale Medienreaktionen : «Messis Argentinien berührt den Himmel in Katar»

«Das war das beste Fussballspiel, das es jemals gegeben hat»: Die internationalen Medien sind voll des Lobes für das WM-Final und Weltmeister Argentinien.

1 / 4 Er hat es geschafft: Lionel Messi ist Weltmeister mit Argentinien. Getty Images Den Pokal küsst der Superstar. AFP Für Bastian Schweinsteiger ist der Messi-Triumph ein ganz besonderes Kapitel des Fussballs: «Ich freue mich sehr für ihn.» REUTERS

Argentinien und Lionel Messi haben sich durch ein 4:2 im Elfmeterschiessen gegen Frankreich zum Weltmeister gekürt. Internationale Medien schreiben dazu:

Frankreich

«RMC Sport»: «Messi und die Albiceleste auf dem Dach der Welt trotz heldenhafter Franzosen und eines Dreierpacks von Mbappé.»

«Le Parisien»: «Die Blauen sind nah dran am Wunder, Messi und die Albiceleste Weltmeister. Die Mannschaft von Didier Deschamps war so nah dran, doch der dritte Stern blieb ihr verwehrt.»

«Le Figaro»: «Besiegt durch die Albiceleste von Lionel Messi lassen die Blauen ihren WM-Titel entwischen.»

«L’Équipe»: «Verhängnisvolle Tränen. Nach einem Finale mit surrealem Szenario, vielleicht dem schönsten der Geschichte, gewann Argentinien die Weltmeisterschaft, indem es die französische Mannschaft im Elfmeterschiessen besiegte.»

Argentinien

«La Nación»: «Weltmeister! Messis Argentinien berührt den Himmel in Katar. (...) Argentinien Weltmeister. Argentinien Weltmeister. Wir müssen es wiederholen, um es zu verinnerlichen. Argentinien Weltmeister. Argentinien Weltmeister. Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. 36 Jahre haben wir gewartet. Drei Generationen. Jetzt wurde das Ziel erreicht.»

«Olé»: «Ewige Herrlichkeit, Messi. Argentinien ist Weltmeister mit Messi als prägender Figur. Die Welt ist heute ein gerechterer Ort. Ehre sei Gott, Ehre sei Messi. Das Schicksal, das so oft so grausam mit ihm umzugehen schien, hatte die beste Rache für ihn auf Lager, den erträumten Tag, die erträumte Weltmeisterschaft, die Weihe, die ewig sein wird. Heute ist Messi in die Ewigkeit eingegangen. Heute ist er für diejenigen, die ihn von Anfang an unterstützt haben, und für diejenigen, die sich ihm später angeschlossen haben, für immer zum Helden geworden. Heute wird Messi der beste Spieler der Geschichte – sorry Diego.»

Grossbritannien

«The Sun»: «DAS beste Finale, das es jemals gegeben hat. Das beste Fussballspiel, das es jemals gegeben hat, sicherlich. Der leicht verwirrte FIFA-Chef Gianni Infantino behauptete gestern, dass es die beste WM aller Zeit gewesen sei und nach diesem nervenaufreibendem, verblüffendem und absolut atemberaubendem Fussballspiel hat er jetzt vermutlich recht.»

«Daily Mail»: «Argentinien im Traumland! Lionel Messi versetzt das Lusail Stadion in Verzückung, als er endlich seinen Traum realisiert, die WM zu gewinnen, und führt Argentinien in einem nervenaufreibendem Elfmeterschiessen gegen Frankreich in einem der besten Finals der Geschichte zu Ruhm.»

«Guardian»: «Lionel Messi hat seine Siegermedaille und die Last der Welt wird sichtlich von seinen Schultern genommen. Er lächelt, strahlt wie ein kleiner Junge, einfach ein glücklicher Kerl. Was eine Vorstellung! Was eine Karriere! Was ein Finale.»

Schweiz

«Blick»: «Ein Endspiel für die Ewigkeit. Argentinien gewinnt einen Final für die Geschichtsbücher hochdramatisch im Penaltyschiessen und ist zum dritten Mal Weltmeister.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Argentinien ist Weltmeister, Messi wie Maradona. Frankreich geht im Elfmeterschiessen k.o.»

«Corriere della Sera»: «Argentinien ist Weltmeister. Es ist die WM von Leo, aber Ehre für Mbappé.»

Spanien

«Marca»: «Messi, jetzt hast du deinen Pokal. Du hast ihn verdient.»

«Mundo Deportivo»: «Messi und Argentinien haben ihren WM-Titel. In einem historischen Finale holte sich Argentinien nach einem Sieg im Elfmeterschiessen gegen eine grossartige französische Mannschaft den dritten Stern. Leo war mit zwei Toren gegen einen kämpferischen Mbappé, der einen Hattrick erzielte, entscheidend für den Erfolg.»

USA

«Los Angeles Times»: «Als siebenmaliger Weltfussballer hat Messi praktisch alles gewonnen, was es im internationalen Fussball zu gewinnen gibt und hat trotzdem für den grössten Teil seiner Karriere im Schatten von Diego Maradona gespielt, der Argentinien zu jenem letzten WM-Titel 1986 geführt hat. Der Sieg am Sonntag nimmt diesen Schatten weg.»

«Washington Post»: «Es wirkte unfair, dass im Anschluss an diese Wellen pulsierenden und imperfekten Fussballs, der das grossartigste Final-Spiel-Theater das es jemals zu sehen gab produzierte, ein Elfmeterschiessen den Gewinner bestimmen würde.»

«New York Times»: «Lionel Messi musste warten, und warten und warten. Er musste warten, bis er den Sonnenuntergang seiner glitzernd, glorreichen Karriere erreichte. Er musste warten, bis er den Stich eine Niederlage im WM-Finale schon kannte. Er musste warten, sogar nachdem er das argentinische Fussballteam dazu inspiriert hatte, Frankreich im Finale am Sonntag zu besiegen, erst in der regulären Spielzeit und dann in der Verlängerung. Er musste warten, nachdem er zwei Tore geschossen hatte – aber Frankreichs Kylian Mbappé, sein offenkundiger Erbe auf der Weltbühne, traf dreimal und wurde der erste Mann mit einem Hattrick in einem WM-Finale seit mehr als einem halben Jahrhundert. Die reguläre Spielzeit endete 2:2, die Verlängerung 3:3 und dann gab es die Elfmeter, Argentinien gewann, 4:2, und das war die letzte Wendung in diesem aussergewöhnlichsten Finale in der langen Geschichte dieses Turniers.»