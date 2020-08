Grosse Unruhe im Verein

Messis Wechselgelüste und Setiéns Aus

Lionel Messi will Barcelona nach der Riesenklatsche gegen Bayern offenbar bereits diesen Sommer verlassen. Der Verein dementiert. Er bestätigt aber die Entlassung von Trainer Quique Setién.

Zuvor hatte der brasilianische Sender Esporte Interativo am Sonntag berichtet, Messi habe dem Club seinen Wunsch nach einem Wechsel mitgeteilt. Dies will der für Barça zuständige Reporter des Senders nach dem krachenden Champions-League-Aus mit dem 2:8 gegen den FC Bayern erfahren haben. Ein Vertrauter des Superstars wurde mit den Worten zitiert, er habe den Argentinier noch nie so entschlossen zu einem Transfer gesehen.