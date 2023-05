Met-Gala 2023 – das sind die ersten Details zur grossen Fashion-Sause

An der Met Gala gilt: Je auffälliger und extravaganter das Outfit, desto besser. So auch an der letztjährigen Ausgabe. So begeisterte etwa Kendall Jenner in einem schwarzen, weiten Rock und einem durchsichtigen Netzoberteil mit Spitzenverzierung.

An der Veranstaltung werden sich Prominente aller Welt in extravaganten Looks präsentieren. Nun sind erste Details zur 2023-Ausgabe bekannt.

Am 1. Mai findet die neueste Ausgabe der Met Gala in New York statt.

Am Montag geht in New York City wieder einer der grössten und prestigeträchtigsten Modeevents des Jahres über die Bühne: die Met Gala! Hunderte geladene Prominente schreiten in ausgefallenen Outfits über den berühmten roten Teppich des Metropolitan Museum of Art in New York. 2023 würdigt das Museum die Werke des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld (1933-2019). Alles, was bisher über die Gästeliste, das Thema und mehr bekannt ist: