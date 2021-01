1 / 2 Starköchin Meta Hiltebrand betreibt das Gourmetlokal «Le Chef» in Zürich. Tamedia AG / Reto Oeschger Diesen Hassbrief hat die Starköchin kürzlich erhalten. Instagram / metahiltebrand

Darum gehts Meta Hiltebrand hat einen anonymen Hassbrief erhalten und veröffentlicht.

Die Starköchin wird darin heftig angegriffen.

Sie rät dem Verfasser, sich die Briefmarke und die Zeit zum Schreiben zu sparen.

«Was interessiert es uns, ob ihre Spelunke dicht machen muss – nichts.» Dieser Satz steht in einem handschriftlichen Brief an die Zürcher Starköchin Meta Hiltebrand. Sie hat den Hassbrief am Montag auf Instagram veröffentlicht. Darin wird sie als «selbstgefällige Schabracke» beschimpft, eine abwertende Bezeichnung für Frauen. Die Verstorbenen und ihre Angehörigen seien mehr wert als sie. Der anonyme Verfasser schreibt ausserdem, dass das Ich von Hiltebrand Überlegungen nicht zulasse, Restaurants zu schliessen, obwohl das nötig sei.

«Krass, was du Feigling anonym mir zuschickst», kommentiert die 37-jährige Betreiberin des Gourmetlokals «Le Chef» in Zürich. Sie findet es frech, einen derartigen Brief anonym zu verschicken. «Solange wir unsere Läden haben, kostet es dich nichts», antwortet sie. Sie rät dem Verfasser, Zuhause zu bleiben und die Briefmarke und seine unnötige Arbeit zu sparen.

«Vergeude dafür nicht deine Energie»

In den Kommentaren erhält Hiltebrand viel Zuspruch. «Vergeude dafür nicht deine Energie», heisst es etwa. Ein anderer Nutzer findet es «echt krass», dass jemand so etwas persönlich an Hiltebrand schreibt. Ein anderer Nutzer wünscht sich, dass solche Menschen wie der Briefverfasser mal ihre Existenz verlieren. «Keiner, der nicht aus der Gastro kommt, kann und wird je verstehen, was es für uns bedeutet.» Der Bundesrat hatte im Dezember wegen Corona die Schliessung der Restaurants verfügt. Die Massnahmen wurden bis Ende Februar verlängert.