Meta schlägt EU ein Bezahl-Abo für Instagram und Facebook vor

Immer mehr Anbieter setzen auf das gleiche Prinzip: kostenlose Abos mit Werbung oder kostenpflichtige Abo-Dienste ohne Werbung. Bei Spotify war das von Beginn weg so, bald könnte dieses Prinzip auch bei Facebook und Instagram zum Zug kommen, zumindest in der EU und der Schweiz.

Datenschutzgesetze machen Meta zu schaffen

Meta drohen durch die neuen Gesetze hohe Verluste

Laut eigenen Zahlen verdient Meta pro Facebook-User in der EU etwa 18 Dollar, bei 258 Millionen Nutzern kommt so ein Betrag von 4,6 Milliarden Dollar zusammen.

Meta sucht nach alternativer Einnahmequelle

Ja, darauf habe ich schon lange gewartet. Ja, aber nicht so viel. Nein, dann schaue ich mir lieber etwas Werbung an. Ich nutze weder Facebook noch Instagram. Ich weiss es nicht.

Desktop-Monatsabo für zehn Franken, Mobile-Abo 13 Franken

«Meta glaubt an den Wert kostenloser Dienste»

Meta-App Threads weiterhin nicht verfügbar

Die Datenschutzgesetze in der EU und in der Schweiz sind auch der Grund, warum die von Meta im Juli lancierte Threads-App in der Europäischen Union und in der Schweiz (noch) nicht verfügbar ist. Man kann sie zwar über Umwege installieren, doch die Nutzung ist stark eingeschränkt.