Irland: Nutzerdaten an USA übermittelt – Meta muss rekordhohe Strafe zahlen

Der Facebook-Mutterkonzern Meta soll eine Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro wegen Verstössen gegen EU-Datenschutzregeln zahlen. In dem Verfahren geht es um die Beteiligung von Facebook an der Massenüberwachung durch angloamerikanische Geheimdienste, die vom US-Whistleblower Edward Snowden aufgedeckt wurde.

Der Konzern habe entgegen eines früheren Gerichtsurteils Nutzerdaten aus der EU in die USA übermittelt, teilte die irische Datenschutzbehörde in Dublin am Montag mit; sie ist wegen Metas Firmensitz in Irland zuständig.