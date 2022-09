Facebook und Instagram : Meta schaltet russisches Propagandanetzwerk in Europa aus

Inhalte wurden teilweise von Konten russischer Botschaften verstärkt

«In seltenen Fällen wurde der Inhalt der Operation von offiziellen Facebook-Seiten russischer Botschaften in Europa und Asien verstärkt», erklärte der Direktor bei Meta für die Bekämpfung von Bedrohungen, David Agranovich. «Ich denke, das ist möglicherweise die grösste und umfassendste aus Russland stammende Operation, die wir seit Kriegsbeginn in der Ukraine ausgeschaltet haben.»

Gräueltaten in Butscha geleugnet

Auf den Nachrichtenseiten wurden Fälschungen in reisserischer Form aufgemacht: «Video: Falsche Inszenierung in Butscha enthüllt», hiess es zu einer Falschnachricht zu den von russischen Soldaten in der Stadt bei Kiew verübten Gräueltaten.

Auch kleinere Operation aus China aufgedeckt

Metas Bedrohungsforscher in Menlo Park entdeckten nach Angaben des Unternehmens auch eine kleinere, von China ausgehende Operation, mit der in den USA Uneinigkeit stiftende Inhalte verbreitet werden sollten. Diese Posts seien aber amateurhaft gewesen, da in schlechtem Englisch und während chinesischer Arbeitszeiten verfasst, hiess es. «Obwohl es scheiterte, ist es wichtig, weil es eine neue Richtung chinesischer Desinformationskampagnen markiert», sagte der Leiter der Abteilung für globale Bedrohungen bei Meta, Ben Nimmo. Es sei zudem die erste derartige Aktivität vor den Zwischenwahlen in den USA im November gewesen.