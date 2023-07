Meta-App: Meta schränkt Nutzung von Threads in der Schweiz und der EU stark ein

1 / 8 Threads ist in der Schweiz und der EU noch nicht offiziell verfügbar. IMAGO/NurPhoto Der Twitter-Rivale lässt sich aber sowohl auf Android als auch auf iOS installieren und nutzen. IMAGO/Pixsell Nur fünf Tage nach der Veröffentlichung hat die neue Meta-App Threads bereits über 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. IMAGO/NurPhoto

Threads: Darum gehts Die App des Twitter-Rivalen Threads lässt sich auch in der Schweiz installieren, obwohl sie hierzulande und in der EU noch nicht offiziell zugelassen ist.

Seit ein paar Tagen sind viele Funktionen der App aber nicht mehr verfügbar und es erscheinen Fehlermeldungen.

Meta bestätigt auf Anfrage, dass Massnahmen ergriffen wurden, um den Zugang in den nicht zugelassenen Ländern einzuschränken.

Nach dem anfänglichen Hype um die neue Threads-App aus dem Hause Meta ist die steile Kurve der Nutzerzahlen etwas abgeflacht. Nach fünf Tagen zählte Threads schon 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, eine Woche später sind es 114 Millionen. Obwohl die App in der EU und der Schweiz noch nicht zugelassen ist, erstellten Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz und Deutschland fleissig Accounts.

Fehlermeldungen und weniger Inhalte auf Threads

Seit ein paar Tagen werden in der App bei vielen Nutzerinnen und Nutzern in der Schweiz Inhalte nicht mehr angezeigt. In erster Linie solche von Nutzerinnen und Nutzern aus Ländern, in denen Threads noch nicht offiziell verfügbar ist. Auch die eigenen Posts sind nicht mehr zu finden. Die Nutzung der App ist eingeschränkt. Fast überall heisst es: «Da ist etwas schiefgelaufen.» Es können auch keine neuen Posts erstellt werden.

Meta bestätigt eingeschränkte Nutzung von Threads

Meta bestätigt auf Anfrage, dass die Nutzung in der Schweiz eingeschränkt wurde: «Threads ist derzeit in den meisten Ländern Europas nicht verfügbar und wir haben weitere Massnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass Menschen aus diesen Ländern auf Threads zugreifen können», so ein Sprecher von Meta.

Europa sei nach wie vor ein sehr wichtiger Markt für Meta: «Wir hoffen, dass wir Threads in Zukunft in mehr Ländern zugänglich machen können.»

Deaktivierte Threads-Posts sollen wieder sichtbar werden

Nutzerinnen und Nutzer müssen sich bezüglich der nicht mehr sichtbaren Posts keine Sorgen machen, wie Meta mitteilt. Die Threads wurden von Meta nicht gelöscht: «Die Posts sollten noch da sein, sobald die App in der Schweiz verfügbar ist.»

Noch unklar, wann der Twitter-Rivale offiziell in die Schweiz kommt

Einen genauen Zeitpunkt, wann Threads in der Schweiz offiziell zum Download bereitsteht, gibt es laut dem Mediensprecher von Meta noch nicht. «Wir arbeiten daran, Threads so schnell wie möglich in der EU und in der Schweiz ausrollen zu können.»