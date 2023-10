Meta wird angeklagt: Facebook und Instagram schaden Kindern

Mehr als 30 US-Bundesstaaten haben genug von Social Media. Sie ziehen gegen den Facebook-Konzern Meta vor Gericht. Die Anklage lautet: Instagram und Facebook würden Kindern und Jugendlichen schaden und keinen ausreichenden Schutz bieten. «Meta nutzt mächtige und beispiellose Technologien, um Kinder und Jugendliche anzuziehen (...) und in die Falle zu locken, um Gewinne zu erzielen», heisst es in der am Dienstag in Kalifornien eingereichten Klageschrift.