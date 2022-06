Frauenfeld Rocks: Metallica muss Festivalauftritt wegen Corona-Infektion absagen

1 / 4 Ein Coronafall innerhalb der Band verhindert den Auftritt von Metallica in Frauenfeld. IMAGO/ANP Das Festival wird auch ohne den Headliner durchgeführt. IMAGO/ANP Alle Vorbereitungen für das Festival seien ohnehin abgeschlossen und jetzt gelte es in dieser schwierigen Situation Flagge zu zeigen, heisst es seitens Veranstalter. IMAGO/ANP

Das «Frauenfeld Rocks», das heute Mittwoch stattfindet, wird ohne den Headliner Metallica über die Bühne gehen. Dies teilt die Band über die Webseite des Veranstalters mit: «Schweren Herzens müssen wir bekanntgeben, dass wir leider nicht in Frauenfeld auftreten können, weil ein Mitglied der Metallica-Familie trotz strengster Hygiene-Massnahmen Covid positiv getestet wurde.

Wir bedauern über allen Massen, unsere Fans enttäuschen zu müssen. Es ist aber unsere feste Absicht, so bald wie möglich in der Schweiz aufzutreten und wir arbeiten mit unseren Veranstaltern daran, einen neuen Termin zu planen. Informationen hierzu so bald wie irgend möglich», heisst es in der Stellungnahme.

Ticketpreise werden erstattet

«The show must go on», heisst es seitens der Veranstalter. Alle Vorbereitungen für das Festival seien ohnehin abgeschlossen und jetzt gelte es in dieser schwierigen Situation Flagge zu zeigen. Deshalb werde das Metall-Fest mit 35’000 Fans nunmehr mit fünf grossartigen Bands über die Bühne gehen, was auch im Sinne von Metallica sei.

Ticketinhaber, die Out In the Green trotzdem besuchen, erhalten eine Rückerstattung von 50 Franken. Wer dennoch auf die Festivalteilnahme ganz verzichtet, wird der Ticketpreis von den jeweiligen Vorverkaufsstellen erstattet.

Ähnlich erging es Fans der Rolling Stones , deren Konzert am 17. Juni im Wankdorf-Stadion in Bern hätte stattfinden sollen. Doch Frontmann Mick Jagger wurde nur wenige Tage davor positiv auf das Coronavirus getestet.

Das Festival-Programm FIVE FINGER DEATH PUNCH

SABATON

ELUVEITIE

FEVER 333

CHAOSEUM