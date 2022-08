Interview: Metallindustrie fürchtet um 7000 Jobs – «Wir müssen jetzt alle Strom sparen»

Die Schweizer Metallindustrie befürchtet einen harten Winter. Der Branchenverband für die Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie Swissmem warnte bei der Präsentation der Halbjahreszahlen am Dienstagmorgen (siehe Box) vor einem Energiemangel. Dieser könnte zahlreiche Unternehmen bedrohen.

Wie gross ist die Gefahr des Energiemangels im Winter?

Welche Firmen wären in einer Energiekrise gefährdet?

Wir befinden uns bereits in einer Energiekrise. Insbesondere die Metallindustrie braucht Gas, um mit hohen Temperaturen das Metall formbar zu machen oder schmelzen zu können. Aber auch Strom ist wichtig, weil die Schweizer Industrie stark automatisiert ist. Viele Firmen im Dauerbetrieb können gar nicht die Produktion unterbrechen, ohne dass es erhebliche Probleme gäbe.

Was droht diesen Firmen?

Ein Szenario wie in der Covid-Krise, als 7000 Jobs verloren gingen. Wir müssen deshalb jetzt Energie sparen, um diese Jobs retten zu können.

Wie wollen die Swissmem-Mitgliederfirmen Energie sparen?

Wenn wir den Betrieb von Zweistoffanlagen von Gas auf Heizöl wechseln, können wir bis zu 20 Prozent des gesamten Gasverbrauchs in der Schweiz einsparen. Der Bund darf die Firmen dann aber nicht bestrafen, wenn sie mit dem Heizöl mehr CO2 ausstossen als in den Zielvereinbarungen festgelegt wurde. Der Bund hat hier ein Entgegenkommen in Aussicht gestellt.