Shannen Doherty teilt erschütterndes Krebs-Update

Nun gibt die 52-Jährige ein schockierendes Gesundheitsupdate – der Krebs hat auch in ihrem Gehirn gestreut und Metastasen gebildet.

Die ehemalige «Beverly Hills, 90210»-Darstellerin Shannen Doherty (52) kämpft bereits seit geraumer Zeit gegen den Krebs. Nachdem die 52-Jährige vor über drei Jahren bekannt gegeben hatte, erneut an Brustkrebs erkrankt zu sein, hat Doherty nun auf Instagram ein erschütterndes Update geteilt. Demnach soll der Krebs Metastasen in ihrem Gehirn gebildet haben.

Shannen Doherty zeigt Video ihrer Strahlentherapie

Auf Instagram hat Doherty ein Video ihrer Strahlentherapie-Behandlung gepostet, welches bereits am 12. Januar dieses Jahres entstanden ist. Dazu schreibt sie, dass ein am 5. Januar vorgenommener CT-Scan «Metastasen in meinem Gehirn» gezeigt habe. Im Clip zu sehen ist, wie Doherty während ihrer Strahlentherapie eine Maske trägt. Deutlich ist auf dem schwer anzuschauenden Bildmaterial zu erkennen, dass bei der Schauspielerin während der Behandlung die Tränen fliessen.