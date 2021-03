Kuba : Meteor explodiert und verursacht Schockwellen

Ein Meteor, der am Freitag über Kuba zu sehen war, explodierte am Himmel. Seismologen registrierten daraufhin Schockwellen.

Ein Meteor hat den Himmel über dem Osten Kubas erleuchtet. Internetnutzer berichteten über ein helles rotes und weisses Licht am Nachthimmel, gefolgt von einem lauten Knall. Der Leiter des kubanischen Seismologischen Instituts, Enrique Arango Arias, sagte der Nachrichtenseite Cubadebate am Samstag, man gehe davon aus, dass es sich um einen Meteor gehandelt habe. Die Instrumente hätten die Schockwelle der Explosion aufgezeichnet. Vermutlich sei der Gesteinsbrocken aus dem All dann als Meteorit auf die Erde gefallen. Berichte über Schäden oder Verletzte lagen nicht vor.