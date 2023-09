Hurrikan Lee bedroht Karibikinseln

Hurrikan-Saison dauert bis Ende November

Glücklicherweise wird erwartet, dass Lee auf seinem Weg keine Schäden verursachen wird, zumindest vorerst nicht. Wir erinnern uns an Ian, der sich auch sehr schnell intensivierte, bevor er die Küste von Florida traf. Die erwartete Zugbahn von Hurrikan Lee würde ihn im Norden der Kleinen Antillen vorbeiführen. Die Modelle sind sich nicht einig, welche Richtung der Sturm nehmen wird, nachdem er nach Norden abgedreht hat. Es besteht die Möglichkeit, dass er irgendwo im Osten Kanadas, in den Maritimes oder sogar in Neuengland auf Land trifft, aber bis dahin wird er einen Teil seiner Energie verloren haben.

Die Hurrikan-Saison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie endet in beiden Regionen am 30. November. Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderhitzung erhöht die Wahrscheinlichkeit starker Stürme.