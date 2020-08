Golf von Mexico Meteorologen befürchten Doppel-Hurrikan

Gleich zwei Stürme nähern sich derzeit dem Golf von Mexico. Die Behörden warnen vor Sturmfluten, Überschwemmungen und gefährlichen Windböen.

Die USA bereiten sich auf die Stürme «Laura» und «Marco» vor. Letzterer wird einer Prognose zufolge über dem Golf von Mexiko weiter an Kraft gewinnen und am Montag voraussichtlich als Hurrikan auf die südliche US-Küste treffen. Der Wirbelsturm «Marco» bringe Winde mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern mit sich, erklärte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Samstagabend (Ortszeit). «Marco» soll demnach über dem warmen Wasser des Golfs weiter an Kraft gewinnen und bis Sonntag Hurrikan-Stärke erreichen.