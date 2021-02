Deutschland wird von starken Schneefällen heimgesucht. (Hier ein Bild aus Halle in Sachsen-Anhalt.)

Am Wochenende hat es in Deutschland heftig geschneit, Meteorologen sprachen sogar vom « Jahrhundert-Schneefall ». Vor allem im Norden ist es zu starken Schneefällen gekommen. In einigen Regionen herrschten wegen der heftigen Schneemassen Ausnahmesituationen. Autobahnen mussten teilweise gesperrt werden und das gesamte S-Bahnnetz im Norden des Landes war von Behinderungen betroffen. Busse und Trams kamen nur schleppend voran.