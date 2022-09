Energiekrise : Meteorologen sagen uns einen milden Winter voraus

Wetter in Deutschland für Schweiz wichtig

Unsichere Langzeitprognosen

Die Analyse der Durchschnittstemperaturen zwischen Dezember und Februar zeigt: In jedem Jahr, in dem die Temperatur in dieser Periode über dem Durchschnitt lag, verbrauchte die Schweiz weniger Strom als üblich, schreibt die «SonntagsZeitung». Der Vergleich der Extreme in den letzten zehn Jahren zeigt das Sparpotenzial: Die Stromversorger mussten im kältesten Winter verglichen mit einem sehr milden zusätzlich so viel Strom liefern, wie fast 700’000 Haushalte in einem ganzen Jahr benötigen.