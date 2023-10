Draconiden: Meteorschauer erreicht seinen Höhepunkt

Wenn du am Sonntag in den Nachthimmel schaust, kannst du sehr wahrscheinlich viele Sternschnuppen bestaunen. Derzeit sind die Draconiden zu sehen, die vom Schweif des Kometen 21P/Giacobini-Zinner stammen. Wenn diese in die Erdatmosphäre eindringen, entstehen die spektakulären Leuchtspuren am Himmel. Mit zehn Kilometern pro Sekunde sind die Sternschnuppen relativ langsam und lassen sich daher auch leichter fotografieren.



Der Draconiden-Meteoritenschauer 2023 ist zwischen dem 6. und 10. Oktober aktiv und erreicht seinen Höhepunkt um den 8. und 9. Oktober. Die Beobachtungsbedingungen für die Draconiden sind in diesem Jahr besonders günstig, da der Mond nur zu 19 Prozent beleuchtet sein wird. Um die Sternschnuppen zu beobachten, solltest du am besten einen Ort aufsuchen, der weit weg von künstlichen Lichtquellen liegt.



Richte deinen Blick auf den Polarstern und verschieben ihn etwa 45 Grad von dort in Richtung des Sternbilds des Drachen.