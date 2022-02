Horgen ZH : Meterhohe Flammen schiessen aus Dachstock – Feuerwehr im Einsatz

In Horgen im Kanton Zürich kam es am Mittwochabend zu einem Grossbrand. Die Lage ist noch unübersichtlich.

Brand in Horgen.

Wie mehrere News-Scouts berichten, kam es am Mittwochabend in Horgen an der Einsiedlerstrasse zu einem grossen Brand. Bilder und Videos zeigen, wie Flammen meterhoch aus einer Wohnung und dem Dachstock schiessen. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen Einsatz. Genaueres könne man aber noch nicht sagen. Wie es um die Bewohner steht, ist noch unklar. Die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte sind vor Ort.