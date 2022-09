Kehrsatz BE : Meterhohe Flammen schlagen aus Schreinerei – Grossbrand in Kehrsatz

In Kehrsatz ist am Dienstagmorgen ein Grossbrand ausgebrochen. Beim Gebäude handelt es sich um eine Schreinerei.

Am Kirchackerweg in Kehrsatz steht am Dienstagmorgen ein Gebäude in Flammen. Der Brand ist weitherum sichtbar. Die Kantonspolizei Bern bestätigt den Brand. Beim betreffenden Gebäude handelt es sich um eine Schreinerei. Ob es Verletzte gegeben hat, ist noch unklar.