In der Schweiz droht ein Methadon-Engpass

Wegen eines Einbruchs in eine der Produktionsstätten und Mängel an diesen, die daraufhin festgestellt wurden, sah Swissmedic sich gezwungen, die Schritte einzuleiten.

Das Medikament Methadon hat eine ähnliche Wirkung wie Heroin und ist für Opioid-Abhängige als Alternative zur Droge äusserst wichtig. Es hat kaum eine halluzinogene Wirkung und hat länger, bis es im Gehirn ankommt. In Form von Tabletten eingenommen stillt es das körperliche Verlangen nach Opioiden über längere Zeit. Zudem spielt Methadon auch in der Palliativmedizin eine wichtige Rolle.

Die WHO stuft Methadon für gewisse Suchtpatienten als lebenswichtiges Medikament ein. Doch nun stehen Bezügerinnen und Bezüger in der Schweiz vor einem sehr grossen Problem: Der grösste Hersteller kann seine Produktion nicht weiterführen. Wie konnte es so weit kommen?

Einbruch bei Hersteller

Die Amino AG hat ihren Produktionsstandort in Gebenstorf AG. Dass die Firma ihre Bewilligung zur Produktion von Medikamenten verloren hat, geht auf einen Einbruch sieben Jugendlicher in eine alte Produktionsstätte der Firma zurück. Der Einbruch ereignete sich 2017. Polizisten schnappten die Burschen, und die Behörden wurden auf die Produktionsstandorte aufmerksam und stellten Mängel fest. So standen beispielsweise Morphinflaschen offen herum, und das Gebäude war nicht oder kaum gesichert, wie der SRF-Podcast «News Plus» berichtet.