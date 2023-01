Patient erzählt: «Methadon verhindert, dass ich wieder auf die schiefe Bahn gerate»

Laut Experten könnte das Methadon in der Schweiz schon in zwei Wochen eine Mangelware sein.

Schweizer Methadon-Patientinnen und -Patienten bangen um ihre Medikamente, nachdem Swissmedic dem grössten Hersteller die Bewilligung sistiert hat . Laut Suchtmediziner Thilo Beck könnte das Methadon in Tablettenform schon in zwei Wochen ausgehen . U.L.* nimmt seit über 20 Jahren am Methadonprogramm teil. Wie er erzählt, könne er nur deswegen ein normales Leben führen. «Ein Leben ohne Reissen, dreckiges Strassenheroin und schmerzhafte Entzugserscheinungen. Ohne Methadon könnte ich nicht mehr sein.»

«So startete meine Heroinsucht»

Zum ersten Mal kam L. Ende der 70er-Jahre mit Heroin in Kontakt. «Damals verkehrte ich in einer Beiz, in der regelmässig Drogen verkauft und konsumiert wurden», erinnert sich der Innerschweizer. Mit der Zeit seien die Substanzen immer härter geworden. «So startete meine Heroinsucht.» Später sei er auch am Platzspitz gelandet.