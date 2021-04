Kinderpornografie-Prozess - Ex-Fussballer Metzelder zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt

Ex-Fussballer : Metzelder zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt

Im Prozess um den Besitz und die Weitergabe von Kinderpornografie hat der ehemalige Profifussballer Christoph Metzelder ein Teilgeständnis abgelegt.

Am Donnerstag begann in Düsseldorf gegen Christoph Metzelder der Prozess um Kinderpornographie.

Der ehemalige Profifussballer Christoph Metzelder ist wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Mit dem Urteil ging der Prozess gegen den 40-Jährigen vor dem Düsseldorfer Amtsgericht am Donnerstag nach nur einem Verhandlungstag zu Ende. Metzelder hatte sich in der Verhandlung geständig gezeigt.

Die Staatsanwaltschaft legte Metzelder zur Last, über den Messengerdienst Whatsapp im Zeitraum von Juli bis September 2019 Videos eindeutiger sexueller Handlungen an Minderjährigen verschickt zu haben. Zu sehen waren demnach unter anderem Jungen und Mädchen unter zehn oder unter 14 Jahren. In einem Fall war von einem «Kleinkind» in stark sexualisierter Pose die Rede.