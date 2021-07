«Valorant» - Mexikaner wird wegen seiner Nationalität disqualifiziert

Sie waren schon im Finale, dann wurden sie disqualifiziert und das nach einer Woche Dauerstress. Das Team EZ5 gehörte zu den besten Teams am PAX Arena «Valorant»-Turnier. Die Jungs haben aber nicht etwa gecheatet oder sich daneben benommen. Ihr Mitspieler Carlo «Dcop» Delsol hatte keinen US-Pass. Das war anscheinend nötig, obwohl das ganze Turnier online stattgefunden hat. Das Skurrile an der Angelegenheit: Das Team EZ5 wurde von den Organisatoren an das Turnier eingeladen.



Die Penny Arcade Expo kurz PAX ist eine Gaming-Veranstaltung, die vor allem in den USA grosse Messen veranstaltet. Wegen der Covid-19-Pandemie wurde die diesjährige PAX East nicht durchgeführt, als Alternative gab es eine Online-Version. In dieser wollte man auch neue E-Sport-Talente entdecken und lud E-Sport-Organisationen ein, die noch nicht zu den Besten gehören, aber viel Talent zeigten. Das Gewinnerteam des «Valorant» Almost Pro Turniers würde 10’000 US-Dollar bekommen.