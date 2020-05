Produktion eingestellt

Mexikanern geht das Corona-Bier aus

Weil wegen der Corona-Krise in Mexiko die Bierproduktion eingestellt wurde, fehlt es den Mexikanern auch am einheimischen Corona-Bier.

In Mexiko wurde am 6. April die Bierproduktion eingestellt.



Mexiko geht in der Corona-Krise das Bier aus. Es bleibe nur noch das, was von dem Bier übrig sei, das vor dem 6. April gebraut wurde, sagte die Chefin des mexikanischen Brauereiverbands, Karla Siqueiros, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Damals wurde die Bierproduktion in dem nordamerikanischen Land eingestellt, nachdem die Regierung die Industrie als nicht unerlässlich eingestuft hatte.