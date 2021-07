14 Millionen Follower - Mexikanische Youtuberin sitzt wegen Kinderpornografie im Knast 

Sündenbock oder Täterin? Die mexikanische Youtuberin Yoseline Hoffmann sitzt in Mexiko im Gefängnis. Ihr wird vorgeworfen, Kinderpornografie verbreitet zu haben. Ihre Fans lassen verlauten, sie diene als Sündenbock. Doch was ist geschehen? Bei einem Auftritt im August 2018 erzählte Youtuberin Hoffmann von einem Video, auf dem ein zum Tatzeitpunkt 16-jähriges Mädchen von vier Männern mit einem Gegenstand misshandelt wird, wie Vice vermeldete.

Hoffmann bezichtigte das Opfer Ainara Suarez als «puta», was so viel wie Schlampe auf Spanisch bedeutet. Sie gehöre einer Generation an, die aus Geldgier alles mit sich machen lässt, sagte Hoffmann. Angeblich soll Ainara Suarez die Aktion für drei Päckchen Zigaretten über sich ergehen lassen haben.