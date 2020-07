Weltweit an vierter Stelle

Mexiko meldet mehr Corona-Tote als Italien

Über 35’000 Tote im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie zählt Mexiko seit Sonntag – knapp 300’000 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert.

Die offizielle Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus liegt in Mexiko inzwischen bei 299 750 – die siebtmeisten weltweit nach Statistiken der Johns-Hopkins-Universität in den USA.

Die Asche von 250 in den USA im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie verstorbenen Mexikanern wurde am Freitag nach Mexiko zurückgeführt.

Mexiko ist inzwischen das Land mit den viertmeisten registrierten Todesfällen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. Die Zahl stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag (Ortszeit) auf 35'006. Damit überholte das nordamerikanische Land Italien. Die offizielle Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus liegt in Mexiko inzwischen bei 299 750 – die siebtmeisten weltweit nach Statistiken der Johns-Hopkins-Universität in den USA.

Die wahren Zahlen dürften in Mexiko allerdings noch deutlich höher liegen. Äusserst wenige Menschen werden dort auf das Coronavirus getestet. Nach Statistiken, die von Forschern der englischen Universität Oxford zusammengetragen wurden, lag die Zahl der täglich durchgeführten Tests in Mexiko zuletzt bei 4,83 pro 1000 Einwohner – in Deutschland waren es beispielsweise 76,1 und in den USA 117,58.