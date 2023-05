Mexiko: Vulkan Popocatépetl spuckt Asche – Schulen geschlossen

Der Flugverkehr in Puebla wurde bereits eingestellt, der Präsenzunterricht in 40 Städten fiel aus.

Wegen der erhöhten Aktivität des Vulkans Popocatépetl im Zentrum von Mexiko ist an zahlreichen Schulen der Präsenzunterricht ausgefallen. Mehr als 7000 Soldaten seien für den Fall einer Evakuierung der umliegenden Ortschaften bereit, teilte Präsident Andrés Manuel López Obrador am Montag mit. Der Vulkan spuckt seit Tagen Asche, Dampf und Gas. In 40 Städten und Ortschaften des Bundesstaates Puebla fand am Montag kein Unterricht in den Schulen statt, wie die örtliche Regierung mitteilte. Der Unterricht für über eine Million Schülerinnen und Schüler in der Region werde virtuell abgehalten, schrieb Gouverneur Sergio Salomón Céspedes auf Twitter.