Cancun, Tulum : Mexiko sichert Touristenorte mit dem Militär ab

Ein eigens eingesetztes Bataillon soll dafür sorgen, dass sich die Gewalt des Drogenkrieges nicht auf das lukrative Tourismusgeschäft auswirkt.

Zum Schutz von Touristen vor dem organisierten Verbrechen will Mexiko an seinen beliebten Karibik-Stränden in Cancún und Tulum eine Schutztruppe von 1500 Nationalgardisten einsetzen. Das «Touristen-Bataillon» soll bereits am 1. Dezember an der Riviera Maya seinen Dienst aufnehmen, wie Verteidigungsminister Luis Cresencio Sandoval am Mittwoch sagte. Zuletzt hatten Vorfälle mit tödlichem Ausgang den Fokus auf die organisierte Kriminalität in der Touristenregion gelenkt.