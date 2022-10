Energiekrise: So will der Bundesrat die Stromversorgung sichern

Bundesrätin Simonetta Sommaruga stellte am Mittwoch an einer Medienkonferenz die Massnahmen zur Sicherung der Stromversorgung vor.

An seiner Sitzung am Mittwoch hat er nun die Vernehmlassung zur Verordnung über die Errichtung einer Winterreserve eröffnet.

Der Bundesrat hat am Mittwoch die entsprechende Winterreserveverordnung in die Vernehmlassung geschickt. Diese regelt die Schaffung einer Stromreserve, die als Absicherung gegen ausserordentliche Knappheitssituationen dient, die am ehesten im Winter bis Frühling auftreten können. Die neuen Regeln sollen 2023 in Kraft treten. Die Vernehmlassung dauert bis am 18. November 2022. Hier findest du einen Überblick zum Thema.