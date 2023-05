Mia Madisson heiratet am Sonntag zum zweiten Mal

Vor einem Jahr gingen Mia Madisson und Matteo Rocco in Vegas den Bund der Ehe ein. Nach mehreren Trennungen und Versöhnungen werden sie sich am Sonntag erneut vermählen.

Darum gehts Mia Madisson (26) und Matteo Rocco (31) heiraten am Sonntag in Italien.

Das Paar trat bereits vor einem Jahr in Las Vegas vor den Altar.

Die Beziehung der beiden musste einige Turbulenzen überstehen.

Vor einem Jahr gaben sich Mia Madisson (26) und ihr Partner Matteo Rocco (31) nach wenigen Wochen Beziehung in Las Vegas das Jawort. Das Paar lernte sich im Tattoo-Studio kennen. In der Schweiz war die Ehe jedoch nicht anerkannt. Das soll sich diesen Sonntag ändern.

Dass es Mia mit dem gebürtigen Italiener ernst meint, wurde schnell klar. Kurz nach der Blitz-Hochzeit in Las Vegas gab die Influencerin bekannt, schwanger zu sein. Leider erlitt sie eine Fehlgeburt. Der tragische Vorfall prägte die junge Partnerschaft, wie eine Quelle damals 20 Minuten verriet: «Keine Beziehung steckt ein derartiges Erlebnis locker weg. Auch Mia und Matteo haben nach diesem Schicksal einen Moment gebraucht, um sich zu fangen und einen klaren Kopf zu bekommen.» Unabhängig von der Fehlgeburt stand die Ehe unter keinem guten Stern und war von Streitereien geprägt, wie die Quelle weiter erzählte.

Nach Beziehungspause folgten gemeinsame Ferien

Im Juli gab Mia offiziell bekannt, dass die beiden auf Abstand gingen. Der Grund für die Trennung soll vor allem der Job der «Reality Shore»-Teilnehmerin gewesen sein: «Matteo ist nicht happy mit meiner Arbeit. Also den Reality-Shows und was sonst noch.» Im August dann aber die Wende: Das Paar turtelte in gemeinsamen Ferien in Italien und liess sich gar neue Ringe anfertigen. Mit ihren knapp 70’000 Followern teilte die zweifache Bachelor-Teilnehmerin Bilder der zwei Eheringe und dem Verlobungsring mit funkelndem Diamanten. «Das sind 21 Karat Gold», schrieb sie dazu.

Die Auseinandersetzungen gingen trotz neuen Ringen weiter. Im März eskalierte ein Streit im Auto und Mia wurde handgreiflich. «Matteo schüttete zwei Dosen Redbull und eine ganze Flasche Alkohol über mich, während ich am Fahren war», so Mia. «Als Reaktion habe ich ihm eine reingehauen.» Weil Matteo anschliessend ihr Auto nicht verlassen wollte, habe sich Mia dazu gezwungen gefühlt, die Polizei zu rufen. Damals schien die Beziehung für Mia ein für alle Mal beerdigt zu sein. «Für mich ist das Ding gegessen», meinte sie in ihrer Story.

Am Sonntag geht die On-off-Beziehung nun in die nächste Runde. Das Paar wird sich in Italien zum zweiten Mal vermählen, wie Mia auf Instagram bestätigt. Sie gibt ihren Followerinnen und Followern bereits einen Vorgeschmack auf ihr Hochzeitskleid. Es werde keine klassische Trauung, aber ein Fest geben. Aufgrund der Kurzfristigkeit wird eine wichtige Person fehlen: «Bellydah kommt nicht, weil alles zu spontan ist», so der Reality-TV-Star.