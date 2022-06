Paartherapeutin: «Mia Madisson und Matteo haben sich vor dem Altar vielleicht ein Jein gegeben»

Im März gaben sich Mia Madisson (25) und Matteo Rocco (30) überraschend in Vegas das Jawort.

«Seit einigen Wochen streiten die beiden ununterbrochen», sagt ein Insider gegenüber 20 Minuten über die Beziehung von Mia Madisson (25) und Matteo Rocco (30). Eine allfällige Trennung oder gar Scheidung könnte bevorstehen. Doch wie konnte es so weit kommen? Margareta Hofmann von Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich schätzt ein: «Die beiden pflegen einen spontanen Lifestyle in der Öffentlichkeit.» Diese Spontanität könne zu schnellem Zusammenfinden und ebenso raschem Auseinandergehen führen. «Ein spontaner Lifestyle ist mutig, aber wenn man keine Krise gemeinsam durchstehen kann, hat das nichts mit Mut zu tun.»

Die Influencerin und der Tätowierer heirateten bereits nach wenigen Wochen Beziehung. Hofmann sagt: «Längere Beziehungen sorgen für eine grössere Vertrauensbasis. Die Paare sind schon aus der rosaroten Verliebtheitsphase raus und in der Realität angekommen. Zudem ist vorhersehbarer, wie sich die Ehe anfühlen wird und wie man gemeinsam mit Krisen umgehen kann.» Weiter betont die Paartherapeutin: «Wenn kein Fundament da ist, hält eine Beziehung Krisen schlechter aus.»

Fehlgeburt und «Jein» vor dem Altar

Eine solche Krise könne etwa Mias Fehlgeburt ausgelöst haben. «Mia und Matteo hatten das Ziel, gemeinsam ein Baby zu bekommen. Ein Kind verbindet, stabilisiert und vertieft eine Beziehung. Nun ist es den beiden nicht gelungen, sich ihren Familientraum zu erfüllen. Das schüttelt eine Beziehung durch», so Hofmann. Eine Fehlgeburt bringe zudem einen hohen Stressfaktor mit sich. «Der Verlust eines Fötus ist nicht zu unterschätzen. Er macht ein Paar hilflos und traurig und stellt eine Belastung für die Beziehung dar. Ein solcher Vorfall löst zudem Trauer aus – gerade bei Mia, die das bereits zum zweiten Mal durchmachen muss.»

Eine weitere Hypothese der Paartherapeutin: «Vielleicht haben sich Mia und Matteo vor dem Altar unbewusst ein Jein gegeben.» So gäbe es Paare, die einander zwar wollen, aber auch Unsicherheiten und die Angst vor zu viel Nähe in sich tragen. «Das führt zu einer Ja-Aber-Einstellung. Man geht zwei Schritte vor und dann wieder einen zurück, weil man Sicherheit und Kontrolle gewinnen will.» Ein solches Verhalten könne durch frühe kindheitliche Prägungen entstehen – etwa wenn ein Kind keine sichere Bindungsperson hatte, die es bedingungslos liebt und seine Bedürfnisse erkennt.

«Nicht aufgeben»

Was also würde die Therapeutin dem Paar raten, falls es tatsächlich in einer Ehekrise stecken sollte? «Dass sich die beiden von ihrer Krise distanzieren, ermöglicht einen neuen, offenen Blick auf die Situation.» Demnach sei es jetzt sinnvoll, sich Zeit für sich zu nehmen. «Es geht jetzt darum, achtsam eine Bilanz zu ziehen und sich zu fragen, ob man genug Motivation und emotionale Investitionsbereitschaft hat, die Beziehung fortzuführen. Eine reife Überlegung aus der Distanz ist sicherlich besser als eine Blitztrennung aus Kränkung.»